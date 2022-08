Dopo il pareggio in campionato contro l'Atalanta, ilsposta gli occhi dal campo al mercato. I rossoneri continuano a valutare tutte le opzioni per il rinforzo in mediana. E con gli ultimi giorni utili ai trasferimenti, la situazione cambia di ora in ora. Se da un lato si raffredda sempre più la pista(troppa al momento la distanza con il), sale forte in parallelo la candidatura di, mentre si fa spazio l'ideaPer i rossoneri, abbiamo detto, si raffredda la pista che porta a: troppo grande la forbice tra le richieste del Midtjylland (10 milioni) e l'offerta del Diavolo (ferma a 4 più bonus), per cui il giocatore al momento non è più una possibilità. A resistere e a salire è però il nome didel Bordeaux. Il classecamerunese ha già giocato in stagione tre partite con ile la dirigenza sarebbe disposta a mettere sul piatto la stessa cifra ipotizzata per Onyedika, circa 4-5 milioni di euro. Al momento la sua è la candidatura più forte, ma non la sola.Centrocampista belga classe, Vranckx è in forza aldall'estate 2021. Dalla mediana a due al ruolo di interno a tre, passando per la trequarti, in mezzo al campo ha giocato un po' ovunque, senza trovare ancora una collocazione precisa. Buone doti tecniche e forza fisica, è un giocatore giovane e con ampi margini di crescita, caratteristiche che ne fanno un profilo appetibile per il duo. Come riportato da Sky Germania, il giocatore risulta al momento fuori dai piani die del, club che potrebbe lasciare anche a prezzo di saldo (circacontro gli 8 spesi per portarlo in Germania dai belgi del Malines), motivo per cui i suoi agenti lo stanno proponendo a diversi club in giro per l'Europa. Tra questi c'è il, che valuta l'operazione soprattutto nell'ottica di un prestito. Il tempo scorre, ilcontinua a riflettere ma compie passi avanti.