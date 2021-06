Dopo Tomori e Giroud, al Milan piace un terzo calciatore del Chelsea campione d'Europa: il fantasista marocchino Hakim Ziyech, arrivato a Londra l’estate scorsa dopo una spettacolare stagione con l’Ajax. Abramovich pagò circa 40 milioni di euro già a febbraio per strapparlo alla concorrenza dei maggiori club europei, garantendogli un contratto fino al 2025 a quasi 7 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori portata per il Milan, ma il giocatore in questi mesi, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha rotto con l'ambiente ed è ufficialmente sul mercato: l'unica strada possibile per sbloccare l'operazione è quella del prestito.