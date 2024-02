Milan, idee chiare su Camarda: filtrano le tempistiche sul contratto scaccia big

Il Milan è sempre più al lavoro per blindare, sin dal momento in cui compirà il suo sedicesimo anno di età, Francesco Camarda, baby prodigio della Primavera rossonera, che ha già esordito con la prima squadra, diventando il più giovane esordiente di sempre nella storia del calcio italiano (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni). Classe 2008, Camarda è nato il 10 di marzo e per questo firmerà il suo primo contratto da professionista, accordo che non potrà avere durata maggiore di un triennale.



I contatti vanno avanti già da qualche mese e, in questo momento, seppur grandi top club europei come il Manchester City abbiano manifestato il loro interesse, non ci sono le avvisaglie di una possibile separazione dai colori rossoneri, pronti a costruire l’Under 23 in Serie C attorno proprio a Camarda. Filtra notevole ottimismo per la firma del suo contratto con il Milan, il quale verrà migliorato di stagione in stagione sino al 18° anno di età, quando Camarda potrà firmare anche un quinquennale.