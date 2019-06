Maldini avrebbe sciolto le riserve, sarà il direttore tecnico del Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ora deve trovare un paio di pedine fondamentali per assisterlo. Una si occuperà del settore giovanile, e sarà Angelo Carbone. L'altro è un ds di provata esperienza, "uno alla Tare".



MERCATO MILAN - Il ds biancoceleste ha appena portato a casa il rinnovo di Inzaghi fino al 2021: fondamentale la sua opera di mediazione per la firma, avrebbe convinto il mister della bontà del progetto tecnico biancoceleste. L'identikit che cerca il Milan corrisponde con precisione quasi assoluta a quello di Igli Tare, il profilo sarà del tutto simile se, come sembra, convincere l'ex centravanti albanese dovesse risultare impossibile.