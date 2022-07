Un inseguimento lungo un anno coronato con la possibilità, almeno in questi primi giorni di lavoro a Milanello, di allenarsi con la rosa della prima squadra di Stefano Pioli. Hugo Cuenca, centrocampista paraguaiano classe 2005, è considerato da diversi addetti ai lavori come uno dei maggiori prospetti del Sudamerica e il Milan è riuscito a strapparlo anche alla concorrenza di importanti club spagnoli come il Barcellona.



Il club rossonero aveva provato a tesserarlo sia nella sessione estiva del calciomercato dello scorso anno e successivamente in quella dell'ultimo gennaio, ma per questioni burocratiche legate all'ottenimento del passaporto spagnolo l'affare è divenuto realtà. E a fornire alcuni dettagli sull'operazione è stato Oscar Barreto, vicepresidente del Deportivo Capiatà (il suo club di provenienza), all'emittente radiofonica Universo970: "Hugo Cuenca si sta allenando attualmente con la prima squadra del Milan. E' un contratto a tappe e incasseremo una bella cifra per il 100% dei diritti federali e il 90% di quelli economici".



Dopo i mesi di ambientamento nella formazione Under 18 e le quattro presenze collezionate in occasione del Torneo di Viareggio, per Cuenca inizia ora a tutti gli effetti la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Pronto, almeno per il momento, ad essere uno degli elementi di spicco e da seguire con maggiore attenzione nella formazione Primavera che sarà allenata da Ignazio Abate.