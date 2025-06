Milan, il ballo dei centrocampisti: Xhaka è più vicino, Ricci torna in quota

Redazione Calciomercato

Igli Tare, nel corso del media briefing organizzato dal club a casa Milan, ha dettato la linea sul mercato. Il focus è principalmente al centrocampo, ovvero al reparto sul quale il Milan intende lavorare di più e in profondità. Il colpo Modric regala classe, esperienza, leadership ma non sarà certamente l’unico perché il dirigente ex Lazio si sta avvicinando a Xhaka del Bayer Leverkusen.



APERTURA - L’accordo con il giocatore è stato raggiunto da diversi giorni in ogni dettaglio: Xhaka al Milan andrebbe a guadagnare circa 4 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi, per le prossime tre stagioni fino a giugno 2028. Granit è molto tentato dalla possibilità di giocare a San Siro al fianco di Modric e sta cercando di aiutare il Diavolo nell’opera di persuasione con il Bayer Leverkusen. E nella giornata di ieri è arrivata una prima apertura da parte del club tedesco rispetto all’offerta da 10 milioni di euro messa sul piatto dal Milan: i contatti tra i club proseguiranno già nelle prossime ore.

- Se Xhaka rimane il main target, Samuele. In caso di apertura allora Tare inizierà a dialogare con il club granata, forte di un ottimo rapporto con i rappresentanti del giocatore.