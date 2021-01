Hakan Calhanoglu e il rinnovo col Milan. Dopo il 31 gennaio ci sarà un nuovo contatto per il prolungamento, con un club che, più di altri, sta alla finestra per attendere l'evolversi della situazione: il Barcellona. Secondo Marca, Victor Font, candidato alla presidenza blaugrana, vorrebbe portare a zero, in Catalogna, il 10 rossonero, che ha comunque dato la sua priorità al Milan.