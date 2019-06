Traffico sulla corsia sinistra del Milan visto l’imminente arrivo di Theo Hernandez, atteso già settimana prossima a Milano. Oltre all’ormai ex Real Madrid, in quel ruolo ci sono addirittura tre giocatori: Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. Il Milan è pronto a venderne almeno uno dei tre vista l’abbondanza e non è da escludere una cessione di Ricardo Rodriguez, il giocatore che più suscita l’interesse da parte di altri club. Trova conferme in questa direzione l’indiscrezione di Sport, che accosta il nome del terzino svizzero al Barcellona.



Il club blaugrana pensa a Rodriguez per il ruolo di vice Jordi Alba, visti i quattro fronti su cui dovrà competere la squadra. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, ci sono già stati i primi contatti indiretti tra le parti, con Rodriguez che viene valutato 15 milioni di euro dal Milan. La cifra garantirebbe una plusvalenza al Milan, che dopo l'accordo con la Uefa dovrà rigare dritto per poi essere con ogni probabilità incanalato in un percorso delineato da un settlement agreement con le autorità di Nyon. Generare plusvalenze è dunque fondamentale per i rossoneri. Rodriguez nel 2017 arrivò per poco più di 14 milioni dal Wolfsburg. Ecco perché una cessione adesso per più di 7,1 milioni genererebbe una plusvalenza per i rossoneri. Per ora solo una richiesta d’informazioni del Barcellona, con Rodriguez che è pronto a valutare tutte le proposte. Oltre alla Fiorentina, sulle tracce dell’esterno ci sono Schalke 04 e Lipsia.