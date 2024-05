Milan, il Barcellona può 'rubarti' un papabile allenatore

40 minuti fa



Il mercato degli allenatori è partito col botto e si preannuncia forse ancora più scoppiettante di quello dei giocatori. Tante e panchine che si stanno riempiendo per la prossima stagione, altrettante quelle ancora libere - e tutte di grande spessore. Tra queste potrebbe rientrare a sorpresa quella del Barcellona, che sembrava ormai saldamente nella mani di Xavi. L'ex centrocampista aveva dichiarato durante la stagione che questa sarebbe stata la sua ultima stagione al timone dei blaugrana. Salvo poi fare dietrofront un paio di settimane fa. Tutto risolto? Per niente.



CHI AL SUO POSTO? - Le ultime uscite pubbliche del tecnico non sono piaciute al presidente Laporta che ora, come riportano i media spagnoli, pensa a un possibile esonero del catalano. Il favorito in questo caso sarebbe Rafael Marquez, ex difensore del Barcellona e attualmente tecnico della squadra B blaugrana. Per AS invece il ds Deco starebbe spingendo per un suo connazionale, grande amico ed ex compagno, Sergio Conceiçao. L'attuale allenatore del Porto era stato accostato anche al Milan che ora però sembra indirizzato verso altri profili. Resta un'opzione per il Barcellona anche l'ex ct tedesco Hansi Flick, ricercato anche dal Bayern Monaco.