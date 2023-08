Un portiere, prima della fine del mercato. Il Bayern Monaco è a caccia di un nuovo volto che possa risolvere una situazione difficile, precipitata con la cessione di Yann Sommer all'Inter. Al momento Thomas Tuchel può contare solo sul 35enne Sven Ulreich (appena 9 presenze nelle ultime due stagioni), che salvo soprese sarà in campo dal primo minuto sabato, nella Supercoppa di Germania contro il Lipsia. Un bel problema, che la dirigenza bavarese conta di risolvere nei prossimi giorni: sul mercato si cerca un titolare, visto che Manuel Neuer, che si è rotto una gamba a dicembre scorso mentre sciava, è finito di nuovo sotto i ferri e potrebbe tornare a disposizione solo nel 2024.



100 MILIONI - Al momento è calda la pista che porta a Kepa Arrizabalaga del Chelsea, ma secondo quanto scrive la Bild oggi tra i profili graditi alla dirigenza del Bayern Monaco ci sono Diogo Costa del Porto e soprattutto Mike Maignan del Milan. Il portiere francese è un intoccabile, difficile pensare che possa partire nei prossimi venti giorni, a meno che arrivi la classifica offerta in grado di far saltare il banco: a maggio scorso Maldini e Massara avevano risposto "100 milioni di euro" alla richiesta del prezzo del cartellino del francese, arrivata dai dirigenti del Manchester United. Con Furlani e Moncada le cifre sono le stesse.