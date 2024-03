Milan, il Bayern Monaco prepara l'assalto a Theo Hernandez: pronti 70 milioni

Il Bayern Monaco si prepara a una mini rivoluzione in estate. L'addio di Thomas Tuchel a fine stagione è già annunciato e ha aperto il casting per la panchina, ma ad agitare le acque c'è anche Alphonso Davies.



Il contratto del terzino canadese con i bavaresi scade nel 2025 e non ha dato aperture per il rinnovo. Anzi, voci sempre più insistenti lo vogliono già vicino al Real Madrid per l'estate o, al più tardi, come colpo a parametro zero il prossimo anno.



PRIMA SCELTA - Questo costringe il Bayern a tuffarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino mancino e i fari sono puntati in Italia, in particolare su Milano: Theo Hernandez è la prima scelta del club di Monaco per sostituire Davies ed è già pronto l'assalto.



BAYERN-THEO: LE CIFRE - Secondo quanto riferito da Sky Sports Deutschland, il Bayern preparano un assalto al giocatore del Milan per una cifra che si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro bonus compresi. Il club tedesco, inoltre, pensa che Theo Hernandez possa essere interessato a una nuova avventura a fine stagione. In alternativa al francese, ci sarebbe anche Miguel Gutierrez del Girona.



200 PRESENZE - Nel frattempo, Theo Hernandez è stato premiato dal CEO del Milan Giorgio Furlani per le 200 presenze con la maglia del Diavolo e ha dato segnali per il futuro: "Voglio ringraziare tutti, sono molto felice per le 200 partite in questo grande Club. Spero di farne ancora di più e forza Milan".