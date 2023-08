Ultimi 5 giorni di calciomercato e non c'è sosta per il lavoro dei direttori sportivi delle squadre che ancora devono completare i propri organici. Fra questi c'è anche il Bayern Monaco che per sostituire Benjamin Pavard e liberarlo verso l'Inter vuole trovare un sostituto. Secono Sky una delle idee che il club bavarese sta valutando è quella di Pierre Kalulu del Milan.