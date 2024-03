Milan, il bel gesto di Ibrahimovic dopo l'eliminazione dello Slavia Praga in Europa League

Senza grossi patemi, il Milan si è liberato dello Slavia Praga e gli ha rifilato tre gol, in trasferta, utili per strappare il pass per i quarti di Europa League dove la squadra di Pioli se la vedrà con quella di De Rossi. Prima della sfida con la Roma, i rossoneri sono passati dunque sul campo dei cechi e, come all'andata a Milano, hanno beneficiato della superiorità numerica per gran parte della partita, complice un'espulsione nella prima parte del primo tempo.



Un caso particolare, di cui ha parlato l'allenatore dello Slavia, Trpisovsky, facendo cenno alla sportività di Zlatan Ibrahimovic, consigliere di RedBird e presente sugli spalti. Queste le parole dell'allenatore avversario: "E' stato Ibrahimovic a venirmi a cercare dopo la sfida per dirmi che era dispiaciuto per noi e per il fatto che avessimo giocato la gara in 10. L'ho apprezzato molto. Ciò, va ripetuto, non toglie che anche l'espulsione di ieri fosse sacrosanta", ha detto.