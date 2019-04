Lucas Biglia e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista nativo di Mercedes attende una chiamata dal Milan per prolungare il contratto in scadenza nel 2020. Nella testa dell'ex Lazio c'è la volontà di chiudere la carriera in rossonero dove quest'anno ha totalizzato 17 presenze e un 1 gol.



SIRENE ARGENTINE - Nelle ultime ore però si sarebbe fatto sotto il Boca Juniors, convinto di poter riportare Biglia in Argentina. Lucas è un pallino del presidente degli xeneizes Daniel Angelici. Siamo solo alle prime manifestazioni di interesse, Biglia vuole riflettere con calma e decidere per il futuro solo a fine stagione. Ma la tentazione Boca è reale e concreta, ci sono margini per un ritorno a casa.