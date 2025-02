Milan, il Bologna pagherà un indennizzo per Calabria: possibile chiusura in giornata

A pochi giorni dalla fine del mercato il Milan spinge sull'acceleratore per rinforzare la squadra: in attesa di sbloccare definitivamente lo switch in attacco con l'uscita di Morata e l'entrata di Gimenez,, la trattativa è ai dettagli e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare il via libera per il suo trasferimento in rossoblù.

- In questi giorni, per la prima volta, Calabria ha aperto all'addio al Milan: il Bologna era in pressing già da un po',. Oggi ci saranno nuovi contatti tra i due club che stanno sistemando gli ultimi aspetti dell'accordo: il Bologna pagherà un indennizzo che sarà vicino al milione di euro.- In quelli che potrebbero essere stati gli ultimi mesi di Calabria in rossonero, il terzino ha giocato 14 partite nella prima parte di stagione tra tutte le competizioni, delle quali 8 da titolare e le altre da subentrato. Anche un gol, arrivato a inizio dicembre scorso nel 6-1 contro il Sassuolo nell'ottavo di finale di Coppa Italia.. Ora per Calabria si sono aperte le porte del mercato, dopo una vita in rossonero c'è la possibilità concreta che lasci il Milan: il Bologna spinge, oggi può essere la giornata-chiave.