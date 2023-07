Non sarà il, sorteggiato ieri, a mettere paura al, anche se. La Roma alla terza, il derby alla quarta, la Lazio alla settima, la Juventus alla nona, il Napoli alla decima. Senza contare che il Milan alla prima giornata va a Bologna (buona squadra e ottimo allenatore) e la seconda riceve il Torino (ottima squadra e ottimo allenatore). Questo non significa necessariamente che il Milan partirà con il freno a mano tirato o, peggio, con l’handicap, ma di certo che. Non ci sarà, a mio giudizio, il rinvio al colpo dell’ultimo giorno per la semplice ragione che,Motivo in più, da parte di Pioli e della dirigenza, per arrivare presto a quelle operazioni di mercato già programmate e necessarie. Non è una gara a chi prende e spende di più, ma dev’essere chiaro che l’allenatore ha bisogno di tempo per assemblare, sperimentare e sintetizzare. E il tempo che resta tra oggi e le prime amichevoli non è molto. I milanisti, visti anche gli acquisti dell’Inter, si aspettano un mercato coraggioso, soprattutto grazie ai soldi incassati per Tonali. Sono convinto che sarà così. Basta avere fiducia in chi lavora. E al Milan non si sono mai fermati.