Non era indispensabile l'amichevole contro il, in cui Simon Kjaer e compagni hanno subito due reti, per capire che a livello numerico, chiedendo al già scoppiettante mercato rossonero il nono e il decimo sforzo estivo. Uno dovrebbe essere Riccardo, opzionato per il ruolo di vice Hernandez una volta che sarà definita l'uscita di(Werder Brema in pole); l'altro invece deve per forza di cose riguardare la zona centrale della difesa, dato che Kalulu sta venendo impiegato spesso come laterale basso a destra e quindi rimane il solo Kjaer a fare da rincalzo a Tomori (molto impreciso nel corso delle amichevoli) e Thiaw.Certe piste possono essere tranquillamente riaperte: si parla didel Montpellier che ha un costo contenuto, suied è in linea con la politica societaria di puntare su giocatori giovani, oppure didell'Hoffenheim edel Tottenham, tutti, trattato nel gennaio del 2022 e prelevato nel corso dell'estate successiva.Un nome nuovo invece è quello di, irlandese di chiare origini nigeriane in forza al Norwich City in Championship. Anche lui 2002 come Esteve, interessa molto ma il prezzo è alto (): non irraggiungibile, ma. Il casting per la difesa continua, il mercato in entrata del Milan adesso riposa ma presto sparerà gli ultimi colpi.