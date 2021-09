Il Milan ha operato molto sul mercato con la chiara intenzione di dare maggiore profondità alla rosa di Stefano Pioli.Per il centrale di Anzio non sarà facile trovare uno spazio importante in quella che sarà, con tutta probabilità, la sua ultima stagione in rossonero.- Alla base delle riflessioni che il Milan sta facendo sul suo capitano ci sono ragioni prettamentenelle ultime due stagioni. Attualmente Alessio, secondo quanto appreso da calciomercato.com, percepisce un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti.. Nel futuro del centrale di Anzio potrebbe esserci la Lazio, squadra per la quale fa il tifo da quando era bambino. A patto che il giocatore accetti di abbassarsi lo stipendio: Claudio Lotito non sembra intenzionato a garantirgli lo stesso ingaggio che ha attualmente al Milan.