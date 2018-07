Ancora poche ore e tutto sarà finalmente più chiaro per il Milan. Il fondo Elliott e Yonghong Li ancora protagonisti. Il patron cinese non ha rimborsato entro venerdi i 32 milioni di euro che l'hedge fund ha versato nelle casse dei rossoneri per completare l'aumento di capitale, così Elliott ha avviato le procedure per l'escussione del pegno sul 99,97% delle azioni del Milan. Lo staff di avvocati che segue Elliott ha messo in moto l'iter, adesso si aspetta solo l'emanazione del decreto del Tribunale del Lussemburgo (dove ha sede la Rossoneri Sport Lux).



ULTIMA CARTA - Una corsa contro il tempo per Yonghong Li, che ha però una carta da giocarsi: stando a Tuttosport l'uomo d'affari cinese avrebbe trovato il famigerato Mister X a cui cedere la maggioranza del Milan. Li vorrebbe presentare ad Elliott il compratore che dovrebbe rimborsare il fondo dei 415 milioni di cui Li è debitore (32 più 383 ricevuti per il closing). L'acquirente sarebbe un saudita legato alla famiglia regnante, forse il principe Al-Falasi. Altra ipotesi è legata a un magnate russo. Mr. Li ora è a Londra con il braccio destro David Han Li e l'ad Fassone per studiare le ultime mosse per non perdere tutto.



MANI SUL CLUB - Il fondo ha comunque le mani sul club e a inizio settimana potrà decidere di stringere definitivamente (anche legalmente) la presa. I Singer sono di fronte a un bivio: incamminarsi verso la riscossione del debito per poi cedere subito il club (all'interlocutore con cui si presenterà Li o a un altro acquirente) oppure avviarsi verso un'asta internazionale che premi il miglior offerente. Intanto, in questa situazione a dir poco complicata, domani il Milan si raduna agli ordini di Gattuso, che dovrebbe anche avere un lungo colloquio con Mirabelli.