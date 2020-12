Ancora oggi in casa Arsenal c'è chi non si capacita di come sia stato possibile. Un affare in pugno, un giocatore passato dalle giovanili e mai considerato fino in fondo diventato unache si gode il suo momento d'oro. Sì, perché. L'allora manager Unai Emery scelse con parte della dirigenza di ignorare la, era l'estate del 2019 e si poteva pareggiare l'offerta del Milan: bastavano soltanto, niente di fatto.- La regia porta la firma ancora una volta dicui aggiungere anche Zvone Boban, all'epoca operativo per il Diavolo. Ma fu Maldini in persona a spingere per prendere Bennacer, evitando più di una settimana di esitazione con una: non basta triplicare quei 16 milioni per ottenere il suo valore attuale, Ismael è un perno rossonero con Pioli ma soprattutto non ha rimpianti per quanto accaduto con l'. Paradossi del mercato, perché oggi Bennacer piace a due top club su tutti, il Milan se lo tiene stretto e l'Arsenal ancora si interroga al suo interno: com'è stato possibile lasciar andare e poi ignorare Ismael? Maldini si era mosso nel silenzio più totale. Oggi, vale più del triplo. Gioco, partita, incontro.