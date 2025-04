Milan, il consiglio di Capello: "Niente rivoluzioni, bastano 2-3 innesti di qualità. Da Maignan a Leao, chi deve restare"

Fabio Capello, nelle vesti di opinionista de La Gazzetta dello Sport, ha preso carta e penna in mano per, dopo aver assistito contro l'Inter in Coppa Italia ad una vittoria convincente che può rimettere in discussione certi giudizi. L'ex allenatore rossonero è convinto che non sia necessaria un'altra rivoluzione, nonostante il nono posto occupato nella classifica di Serie A e il deludente percorso in Champions League, conclusosi ai playoff per mano del Feyenoord.Non servono rivoluzioni totali, con otto o dieci nuovi innesti. Ma un paio sì, e dove si trovano andrà bene:Non tentativi, ma giocatori che diano già ampie garanzie”, analizza Capello sulle pagine del quotidiano milanese.Poi l'ex tecnico si sofferma sui giocatori dai quali varrebbe la pena ripartire per la prossima stagione: “Nessuno degli altri ha reso come fatto vedere due sere fa, loro sì. Formano una base solida. Reijnders l’ho seguito attentamente tra Milan e Olanda. Si vedeva che era un giocatore di un altro livello, per la personalità che aveva.Mi stupisce vedendolo oggi del fatto che prima non venisse preso in considerazione.Troppo spesso però si limita al 40%. Non solo.Non ho dubbi, lo confermerei.. È uno di quei giocatori che partono dal sei e mezzo e che altre volte gioca da sette o di più. Mi pongo la solita domanda: chi trovo meglio di lui?”.La disamina di Fabio Capello si conclude con un ragionamentoe sul resto della squadra del Milan, che sin da oggi dovrebbe porre le basi per la stagione futura: “I bravi veri si impongono comunque: certo in questo Milan in difficoltà mettersi in evidenza non era semplice.Possibile si sia abbattuto per scarsa fiducia. Con l’Inter mi è piaciuto, al di là dei gol, per come si è mosso. Sa tenere e giocare palla. Credo che ora si senta finalmente libero per esprimersi come vuole. Quindi dico: aspettiamolo”.