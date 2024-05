Milan, il curioso retroscena raccontato da Giroud su Ibrahimovic

3 ore fa



Olivier Giroud non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Milan e andrà a giocare in MLS con la maglia dei Los Angeles FC. Nell’intervista a cuore aperto concessa a Milantv, l’attaccante francese ricorda il primo giorno con Zlatan Ibrahimovic: "Ero molto contento di ritrovare Bennacer. C'era Pierre, Theo, tanti francesi. Anche Leao, che parla molto bene il francese. Sono arrivato con Mike, dopo c'era anche Adli. Ero anche io molto fiero di giocatore con un calciatore come Ibra. Lui mi ha accolto molto bene e mi ricorderò sempre della cosa che lui mi ha detto quando mi ha visto: 'C'è solo un re a Milano, e sono io". Mi è piaciuto perché fu simpatico. Ti fa capire che arrivi in un grande club e che devi dare il massimo"