Milan, il dato che preoccupa su Giroud

11 minuti fa



La firma è arrivata nei giorni scorsi, Olivier Giroud saluterà il Milan al termine della stagione per iniziare l’avventura in MLS con i Los Angeles FC. L’attaccante francese è stato protagonista di una stagione ottima con 15 reti e 9 assist che però rischia di essere macchiato da un calo fisico piuttosto netto finale. Nelle ultime 9 partite, infatti, l’ex Chelsea ha trovato la via della rete in una sola occasione contro il Lecce.