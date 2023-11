Quello contro il Borussia Dortmund per Olivier Giroud è il secondo penalty sbagliato in Champions League: prima di ieri c'era stato quello di Napoli. I precedenti cinque rigori in Champions (di cui due in rossonero, entrambi con la Dinamo Zagabria) li aveva trasformati tutti. Con l'errore di martedì sera, Giroud è diventato inoltre il primo giocatore rossonero ad aver sbagliato più di un rigore in Champions dalla stagione 2003/2004 (preliminari esclusi).