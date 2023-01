Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Milan ha vinto ben 10 delle ultime 11 partite casalinghe in Serie A (1P), da inizio aprile 2022 solo l’Inter (11) ha registrato più successi interni nella competizione.