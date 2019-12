Il DL si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso (dal 2020 ndr.); I lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento; I lavoratori si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; L'attività lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano.



Il colpoal, diventato ufficiale in giornata, sta già dividendo i tifosi non solo rossoneri, ma dell'Italia intera.Dal punto di vista sportivo la risposta potrà darla soltanto il campo e in questo Ibra è sempre stato un maestro., invece, possiamo già sottolineare quello che sarà l'impatto a bilancio della punta svedese anche se, dal punto di vista fiscale, va inevitabilmente chiarita la possibilità da parte del club rossonero die convertito con modificazioni nella Legge n. 57 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 151 è in vigore ormai dal 30 giugno 2019 ed è stato ribattezzato Decreto Crescita. Tra le altre misure prevede specifiche agevolazioni fiscali per le aziende che vogliono attrarre "capitale umano" ePer accedere a tale regime agevolato ci sono però alcune limitazioni.Vi abbiamo raccontato () di comeDi fatto, nel caso in cui la punta svedese dovesse conquistare il rinnovo la durata finale del contratto darebbe di 18 mesi con scadenza il. Usufruendo delil Milansul lordo e quindi 1,5 milioni per i primi 6 mesi mentre 3 per gli eventuali altri 12 pera garantire l'accesso al regime fiscale. Sempre il DL. 34/2019 impone agli sportivi di versare un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili, maLa punta svedese dovrà infatti impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia(rinnovo compreso). ​e Ibrahimovic dovesse invece decidere di lasciare l'Italia prima della scadenza dei due anni il club rossonero sarà chiamato a dover coprire il disavanzo nelle casse dello stato.