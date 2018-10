E' inutile girarci intorno.Non ascolto, in questo caso, i saggi e i razionali: “Siamo solo a fine ottobre. Mancano tante giornate alla fine. E’presto per stilare giudizi, per esaltarsi o per abbattersi”. No,non sono d’accordo.Lancerebbe definitivamente il Milan comepossibileCome deve giocare la squadra rossonera per battere l’Inter?devono evitare gli errori, anche le più piccole sbavature soprattutto nella loro area di rigore.Per tentare di arrivare ai massimi livelli, d’altra parte, sono questi gli esami che fortificano, che temprano, che aiutano a crescere.quanto a sicurezza e convinzione davanti al portiere avversario, che sarà una grande portiere, uno splendido avversario.Non solo nel derby, ma soprattutto nel derby,grazie a un colpo di testa, pesantissimo e decisivo nella lotta tra Juventus e Napoli, per lo Scudetto '17-’18.. Mai nella lunga storia del Milan. Beh, a dire il vero sessanta anni fa ci sono riusciti due argentini a segnare contro l’Inter., insieme a Danova, protagonisti della vittoria per 3-2, il 15 giugno 1958, in una sfida valida però per la Coppa Italia. Insomma , ci siamo. Mancano poco più di quarantotto ore, che voleranno via veloci, emozionanti, asfissianti.