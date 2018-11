Gary Cahill e Cesc Fabregas, due destini simili. Perché dopo anni da titolari al Chelsea adesso sono tutto meno che irrinunciabili con la gestione di Maurizio Sarri; non a caso, l'addio è pronto per entrambi ma con una gestione diversa in particolare nel rapporto con la dirigenza dei Blues. In particolare, il Milan è spettatore interessato per queste due operazioni: gli aggiornamenti su entrambi i giocatori del Chelsea direttamente da Londra, a pochi passi da Stamford Bridge.