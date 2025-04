Milan, il diktat di Capello: rivoluzione da evitare, spazio a 2-3 colpi mirati. Da chi ripartire e le priorità per il mercato

Un consiglio che non si può ignorare. Quasi un, se arriva dasoprattutto in un momento storico in cuiprivo di una guida societaria o dirigenziale che conosca al meglio i fasti del passato. Il tecnico di Pieris,è una vera e propria istituzione rossonera, e quando parla va ascoltato.- In particolar modo quando analizza la situazione andando: per Capello, nonostantecon l'attuale nono posto e l'eliminazione ai playoff contro il Feyenoord,che può valere la qualificazione alla prossimain casa rossonera non è tutto da buttare, anzi.

“La chiave per il Milan che verrà è una. Ma un paio sì, e dove si trovano andrà bene: che si tratti di una grande mezzala, o di un altro centrocampista fortissimo, un terzino destro, un’ala che faccia sfracelli. Non tentativi, ma giocatori che diano già ampie garanzie”.: servono, dal punto di vista del valore tecnico e della personalità. Insomma,per programmare la stagione, subito dopo la nomina del direttore sportivo e del nuovo allenatore.

- I nomi? Probabilmente Capello affiderebbe il progetto tecnico a colui che è sempre stato identificato comeMassimiliano, abile gestore di campioni e spogliatoi, ma vincente dalla grande personalità.sia esso Igli, che ha spesso parlato benissimo proprio dell'allenatore toscano, oppure Tony, abile scultore del miracolo Atalanta dopo i prodromi di Sartori..- Mentre per quanto concerne gli innesti in grado di far fare il salto di qualità alla rosa, il Milan sembra lavorare in altro modo, puntando su: ma probabilmente sarebbe necessario dare uno sguardo anche al mercato degli svincolati, per cercare qualchevedi quanto fatto con, magari con Kevinche lascerà Manchester dopo tanti anni.

- Infine, i giocatori dai quali varrebbe la pena ripartire per la prossima stagione, queiLa determinazione die la velocità di, utili per la difesa a 3. Poi Mike, che si è ripreso, mentre sula questione è prettamente mentale. Molto probabile che, dopo il mancato raggiungimento della Champions League, un sacrificio sul mercato vada effettuato. Per concludere col tema dell'attacco: fiducia a Luka, rinato nel finale di stagione, mentre è da analizzare in base a chi sarà il direttore sportivo la situazione di, arrivato a gennaio per 35 milioni di euro ma caduto nel dimenticatoio, per capire se può davvero essere lui il centravanti del nuovo corso,

Il Milan pensa al futuro, con un occhio al presente: i rossoneri in Serie A sono quasi privi di obiettivi, ma se siete appassionati di scommesse sportive potete comunque trovare nella nostra sezione apposita i migliori consigli