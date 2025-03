Milan, il dilemma dei tifosi: vincere a Napoli per sperare nella Champions, col timore di "regalare" lo Scudetto all'Inter

Non siamo ai livelli dell'essere o non essere” di shakesperiana memoria, ma nel suo piccolo anche nel mondo Milan – almeno a livello di tifoseria – c'è un dilemma che ha iniziato ad insinuarsi da un paio di settimane e si è rafforzato sempre più, avvicinandosi al grande appuntamento di questa sera, al “Maradona”, contro il Napoli. Pensieri strani, per certi versi malsani, che guardano al match di cartello della 30esima giornata di Serie A come uno snodo fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Quella di Conte per reggere il passo dell'Inter capolista, lontana tre punti e impegnata un paio d'ore prima in casa contro l'Udinese, e quella di Conceiçao che, dopo i successi di Bologna, Juventus e Roma (e con uno scontro interessante tra Fiorentina ed Atalanta), non può permettersi nuovi passi falsi nella complicata rincorsa ad un piazzamento Champions.

Ed è qui nascono i dubbi che – è bene rammentarlo – riguardano e toccano principalmente la parte che visceralmente segue più da vicino le vicende del Milan e soffre, per l'andamento molto al di sotto delle aspettative di Leao e compagni ma anche per il momento diametralmente opposto dei rivali cittadini dell'Inter, che accarezzano l'idea di un nuovo Triplete dopo quello del 2010. Ancora in piena corsa pure per Coppa Italia – mercoledì prossimo, a proposito, c'è il derby d'andata per le semifinali – e Champions League, ma che oggi, confidando magari in un favore dei “cugini”, possono mettere un altro pezzetto nella costruzione dello Scudetto numero 21. Nasce da queste riflessioni il pensiero che stuzzica la mente di chi fa il tifo per la formazione rossonera: meglio sperare nel risultato pieno a Napoli per continuare a credere di poter cancellare le tante delusioni di un'annata complicata e agguantare il quarto posto o non disperarsi più di tanto se contro i ragazzi del rimpianto Conte arrivasse una sconfitta che metterebbe ancora un po' di pepe nella volata per lo Scudetto, complicando i piani dell'Inter di Inzaghi? Ed è qui nascono i dubbi che – è bene rammentarlo – riguardano e toccano principalmentedopo quello del 2010. Ancora in piena corsa pure per Coppa Italia – mercoledì prossimo, a proposito, c'è il derby d'andata per le semifinali – e Champions League, ma che oggi, confidando magari in un favore dei “cugini”, possono mettere un altro pezzetto nella costruzione dello Scudetto numero 21. Nasce da queste riflessioni il pensiero che stuzzica la mente di chi fa il tifo per la formazione rossonera:per continuare a credere di poter cancellare le tante delusioni di un'annata complicata e agguantare il quarto posto, complicando i piani dell'Inter di Inzaghi?