La partita tra il Milan e il PSG non ha tradito l’attesa dei tifosi e nemmeno quella dei tanto direttori sportivi presenti sugli spalti di San Siro. Tra questi anche Ramón Planes, direttore sportivo del Betis Siviglia. Gli andalusi sono interessati a diversi giocatori del Psg che potrebbe andare sul mercato a gennaio.



MILAN SU MIRANDA - La presenza di Planes a Milano lasciava presagire un summit con il Milan che però, stando a quanto raccolto, non è andato in scena in forma ufficiale. Moncada e D’Ottavio continuano a lavorare con gli agenti di Juan Miranda, terzino mancino spagnolo individuato da tempo come perfetto vice Hernández. Le parti sono vicine per un contratto di 5 anni a due milioni di euro a stagione.



DIFFICILE PER GENNAIO- Il Milan vuole bloccare Miranda subito per la prossima estate quando sarà a parametro zero ma sta provando ad anticipare il suo arrivo a gennaio. La trattativa con il Betis Siviglia si preannuncia molto difficile perché il tecnico Pellegrini non vorrebbe privarsene a stagione in corso. Moncada vuole prima blindare l’accordo con il giocatore per poi passare alla fase operativa con il club spagnolo: l’idea sarebbe quella di non andare oltre i 3 milioni di spesa, Miranda spinge per vestire il rossonero.