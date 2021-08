Milan e Cagliari, summit di mercato. Il direttore sportivo del club sardo, Stefano Capozucca, come riporta MilanNews.it, è nelle sede rossonera, base di Paolo Maldini e Frederic Massara, per parlare, anche, di Tommaso Pobega. Il centrocampista del '99, rientrato dopo due anni di prestito tra Pordenone e Spezia, piace ai rossoblù, in cerca di un giocatore con le caratteristiche del triestino, che possa sostituire l'infortunato Rog.



Su Pobega il Milan sta cercando di fare le giuste valutazioni, in quanto c'è sia la possibilità che possa restare con Pioli che partire, in prestito, per continuare il suo percorso di crescita. Non solo Cagliari sul 24 milanista, visto che ci sono anche Sampdoria e Torino. Ma i sardi provano il sorpasso. In Sardegna, invece, c'è un giocatore che piaceva al Milan a inizio mercato, quel Marin che, poi, è uscito dai radar rossonero.



Inoltre lo stesso Cagliari ha chiesto ai rossoneri il terzino destro Andrea Conti (classe 1994 ex Atalanta), tornato a Milano dopo il prestito al Parma. Sul laterale i contatti vanno avanti da giorni, così come con la Samp, col calciatore che chiede un contratto quadriennale.