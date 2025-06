Milan, il ds del Leverkusen indispettito: "Nessuna trattativa per Xhaka"

Il mercato del Diavolo è entrato nel vivo e Igli Tare è al lavoro per un restyling del centrocampo. Confermato l'imminente arrivo di Luka Modric, sono risalite le quotazioni di Samuele Ricci in cabina di regia e l'obiettivo della dirigenza rossonera è di regalare a Massimiliano Allegri un altro tassello d'esperienza in mezzo al campo.

XHAKA, IL PADRE: "IL MILAN LO VUOLE, APPREZZO TARE"

In questo senso è stato individuato il profilo di Xhaka, svizzero classe 1992 arrivato al Bayer Leverkusen nel 2023 per 15 milioni di euro dall'Arsenal. Il suo contratto con le Aspirine scadrà a giugno 2028, ma nei piani del giocatore c'è l'idea di una nuova avventura e il Milan lo tenta. A confermarlo anche le recenti dichiarazioni del padre di Granit,, a Teve1: "".- Il problema è trovare l'accordo con il Bayer Leverkusen, indispettito dalle indiscrezioni delle ultime ore secondo cui il club tedesco sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore per 8-10 milioni di euro, proprio le condizioni cercate dal Milan. Un fastidio sottolineato da Kicker, che riporta anche le dichiarazioni di. Il ds del Leverkusen non ha usato mezzi termini e ha alzato il muro: "".

- Parole nette da parte del dirigente delle Aspirine, un'opposizione che si lega all'aspetto economico dell'eventuale operazione. Perché la cifra ipotizzata,, infastidisce i tedeschi? Il motivo è da ricercare nel bilancio: come evidenziato proprio da Kicker infatti,; cedere lo svizzero al di sotto di questa soglia si tradurrebbe in una minusvalenza che il Bayer vuole evitare.- Convincere il Leverkusen resta lo scoglio da superare per il Milan, che nel frattempo ha incassato il sì del giocatore e trovato un accordo per l'eventuale contratto che legherebbe Xhaka ai rossoneri: per il centrocampista pronto un triennale, quindi fino al

