Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, parla a Sky Sport prima del match contro il Napoli: "Vigilia molto concentrata, siamo in un momento delicato, la classifica non ci piace ma siamo convinti di poter fare una buona prestazione e portare a casa il risultato. Il problema dell'attacco si risolve lavorando. Per quanto riguarda Ibrahimovic è un grande campione, ha già vestito la maglia del Milan vincendo ed è evidente che ogni volta che c'è un accostamento questo diventi una suggestione. Per ora è solo una suggestione. Ora concentriamoci per migliorare e per tornare sui livelli accettabili. Poi quando aprirà il mercato vedremo il da farsi, parlando anche con l'allenatore".



SU REBIC - "E' arrivato all'ultimo giorno di mercato, ha fatto fatica a inserirsi e ora dal punto di vista tattico ci sono altre scelte, anche più dettate dall'equilibrio".



SU DONNARUMMA - "E' sereno, è importantissimo per noi. Nonostante la classifica il suo rendimento è di alto livello. Ha un anno e mezzo di contratto e siamo tranquilli, non ci preoccupiamo".