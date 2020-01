Una missione sempre più complicata ma nella quale il Milan crede tuttora di poter giocare un ruolo importante. Il trequartista della Dinamo Zagabria Dani Olmo è un obiettivo concreto e reale per questa finestra di mercato, quando il prezzo del cartellino del classe '98 spagnolo - complice la sua fortissima volontà di lasciare la Croazia per non perdere l'occasione di essere convocato al prossimo Europeo dalla sua nazionale - può considerarsi alla portata del club rossonero. 20 milioni di euro più bonus, è questa la valutazione attuale del giocatore, che ha brillato nella fase a gironi della Champions League e che sta attirando su di sè un numero sempre maggiore di club da ogni angolo del Vecchio Continente.



IL NODO COMMISSIONI - Il Milan si è fatto sotto puntando sulle capacità persuasive e sul fascino che esercita sul ragazzo una leggenda del calcio croato come Zvone Boban e la risposta è stata all'insegna del gradimento. Pur non attraversando il suo momento storico migliore, il Diavolo rappresenta qualcosa di importante nell'immaginario collettivo e nella testa di Dani Olmo e del suo entourage. Che in queste ore fa sapere come non sia stata avanzata alcuna richiesta di commissioni (circa 7 milioni di euro) per portare a termine l'affare, come hanno riferito alcune testate in Croazia.



NIENTE ASTE - Il vero ostacolo nella corsa al talento della Dinamo è rappresentato dalla concorrenza sempre più agguerrita di società che in alcuni casi disputano la Champions League (Atletico Madrid) o più in generale dispongono di un potenziale economico superiore: il Monaco e diversi club di Premier League e Bundesliga sono sulle sue tracce e rischiano di far impennare il costo del cartellino. Con i rossoneri che hanno manifestato la loro contrarietà a partecipare ad aste al rialzo. Il Milan vuole Dani Olmo, il giocatore strizza l'occhio a Boban, ma affinché il matrimonio si possa celebrare devono concatenarsi una serie di circostanze positive. Non ultima, la cessione di un "pezzo pregiato" della collezione di Stefano Pioli, come Piatek, Paquetà o Suso.