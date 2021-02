Fare una scelta, prima della fine della stagione. Dopo aver risolto le situazioni legate ai rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma, per i quali sono attese novità entro fine mese,Tra questi c'è Franck, vero valore aggiunto dell'ultimo anno e mezzo, passato da essere un giocatore a caccia del salto di qualità a pilastro insostituibile. Il centrocampista ivoriano, che ha segnato 23 gol in 163 partite in rossonero,, anche quando le cose andavano male e il suo nome riempiva le pagine di siti e giornali, ha sempre smentito le voci di un addio. Lo scenario non è cambiato, la volontà è quella di prolungare, c'è però da trovare l'accordo sulle cifre.Attualmente l'ex giocatore di Atalanta e Cesena è legato da un contratto in scadenza tra 17 mesi,Per mettere la firma sul nuovo accordo chiede un riconoscimento economico importante, in linea con gli altri big della squadra, Donnarumma escluso.: il turco guadagna 2,5 milioni di euro, ne ha chiesti 7, potrebbe trovarsi a metà strada (4,5, da capire poi il discorso dei bonus). Per "il Presidente", come viene chiamato dai compagni, non è solo una questione di soldi, la maglia del Milan è davvero la sua seconda pelle, ma si aspetta di essere valorizzato anche dal punto di vista economico.