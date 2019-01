Il Milan vuole rilanciare Gonzalo Higuain nella seconda parte di stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno più di un motivo per riscattare il cartellino del Pipita dalla Juventus, su tutti quello relativo al bilancio. La società ha infatti versato in estate 18 milioni di euro e finora 5 di stipendio per il centravanti argentino: quasi 50 milioni lordi per averlo da agosto a gennaio, una spesa fine a se stessa e solo in piccola parte ricompensata.