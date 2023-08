Rade Krunic e il Fenerbahçe sono promessi sposi e solo il Milan può evitare che questo matrimonio venga celebrato. Fino ad oggi il club rossonero ha tenuto duro facilitato anche da un’offerta turca considerata irrisoria (4 milioni di duro). Ma da Istanbul sono pronti a una nuova offensiva, già a partire dall’inizio della prossima settimana.



NUOVA OFFERTA- Il Milan non vuole cedere Krunic per meno di 10 milioni di euro. Furlani e la sua squadra hanno memorizzato però quella che è la grande motivazione del ragazzo nel vestire la maglia del Fenerbahçe. C’è di più in realtà: Rade ha già l’accordo con la società turca e spinge per raggiungere Dzeko a Istanbul. I gialloblù hanno preannunciato un’offerta a inizio settimana prossima, il Milan comincia già a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato.