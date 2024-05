AFP via Getty Images

Milan, il fratello di Okafor torna in patria

11 minuti fa



Isaiah Okafor si appresta a tornare in patria. Il mediano svizzero (classe 2005 scuola Basilea) sta definendo il trasferimento allo Zurigo in vista della prossima stagione. Attualmente è in forza al settore giovanile del club tedesco del Bayer Leverkusen, che lo ha ingaggiato nel gennaio del 2022.



Isaiah ha due fratelli maggiori che giocano a calcio: Elijah (classe 2003), che gioca in difesa come terzino destro nella seconda squadra del Lugano e Noah, l'attaccante (classe 2000) che il Milan ha acquistato dagli austriaci del Salisburgo per 14 milioni di euro nello scorso mercato estivo. Nel suo primo campionato di Serie A con la maglia rossonera Okafor ha segnato 6 gol in 28 presenze.