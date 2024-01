Milan, il Frosinone non chiude Bartesaghi: ci prova il Losanna

Come svelato da Calciomercato.com, Milan e Frosinone hanno trovato un accordo per la cessione in prestito secco, fino al termine della stagione, del terzino classe 2005 Davide Bartesaghi. Il club ciociaro, però, si è preso qualche giorno di riflessione prima di chiudere definitivamente l’operazione e questa attesa ha portato all’inserimento di un’altra società, fortemente interessata ad acquisirne le prestazioni.



Infatti Bartesaghi, pur essendo indirizzato verso il Frosinone ed essendo seguito dal Monza, è opzionato da un club già noto al mercato italiano: il Losanna che ha già prelevato Pafundi dall’Udinese in questa sessione invernale. La squadra svizzera è decisamente interessata, ma vuole il diritto di riscatto e non il prestito secco. Le discussioni sono ancora in corso, ma c’è la volontà condivisa di arrivare a un accordo a stretto giro di posta, Frosinone permettendo.