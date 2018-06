Andrea Conti può rientrare a metà settembre. Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro di Ignazioè legato proprio al rientro dell’ex atalantino. Il Milan, infatti, non vuole rischiare. Davide Calabria ha dato ampie garanzie (sarà lui il titolare in assenza di Conti), ma un solo terzino destro non può bastare. Ecco perché i vertici di via Aldo Rossi stanno riflettendo su Abate, seguito con particolare interesse dal Wolverhampton. Stando a quanto riferito dalla rosea, l’esperto esterno potrebbe restare in attesa di novità da Conti.