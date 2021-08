A poco più di 24 ore dalla conclusione ufficiale di calciomercato,che può riscrivere nuovamente il futuro dell'esterno offensivo spagnolo, reduce da ore piuttosto agitate a ridosso del match di ieri sera delcontro il Cagliari. Costretto a chiudere alcuni suoi profili social per i troppi insulti e inviti all'addio ricevuti, ha poi raccolto i messaggi di solidarietà del club e del pubblico di San Siro, pur rimanendo un calciatore in forte odore di cessione.- Al momento, la situazione relativa a Castillejo è di grande confusione e relativa tensione, con due club di Liga,. Da non scartare nemmeno un tentativo last minute da parte di una Sampdoria molto attiva in questi ultimi scampoli di calciomercato, che coi rossoneri hanno già discusso del possibile arrivo di Conti.- Il Milan, che vorrebbe concludere l'ingaggio di un nuovo attaccante esterno (Faivre del Brest e Corona del Porto restano i nomi più caldi, con Ounas e Messias più defilati) valuta Castillejo circa 8 milioni di euro e ad oggi sono perevenute sul tavolo di Maldini e Massara solo proposte di prestito con diritto di riscatto.