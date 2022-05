e provare ad aprire un nuovo ciclo vincente,e sulle persone chiamate a traghettare ilverso scenari ancora più ambiziosi. Concentrazione massima sulla partita decisiva di Reggio Emilia di domenica prossima nel quartiere generale, dove, responsabili dell'area tecnica e dunque tra i principali artefici della resurrezione del Diavolo., alla pari del responsabile dello scouting Geoffrey Moncada, eSecondo quanto appreso da calciomercato.com, il fatto stesso che Maldini e Massara abbiano portato avanti negli ultimi tempi contatti continui per definire le prime tre operazioni in entrata del prossimo mercato - Botman, Renato Sanches e Origi - è la dimostrazione cheAllo stesso modo, il direttore tecnico di Casa Milan e il suo fedele braccio destro hanno impostato per tempo i rinnovi di Pierre Kalulu, Ismael Bennacer e Rafael Leao, che nelle prossime settimane possono arrivare alla stretta finale.della squadra negli ultimi due anniLe ultime frizioni con Investcorp e la presenza sullo sfondo di altri soggetti interessati come Redbird sono indizi del fatto che, a campionato concluso, la questione tornerà ad essere prepotentemente d'attualità e in quel momento saranno sciolti gli ultimi nodi. Ma il lavoro di Maldini e Massara ha riscosso consensi unanimi - insieme alla gestione economica del Milan da parte di Elliott - e oggi non esistono motivi per pensare che il loro futuro non sia ancora colorato di rossonero.