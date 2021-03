Florian Thauvin è stato indicato come uno degli obiettivi del Milan per rinforzare la fascia destra durante il prossimo mercato. Il contratto che lega il ventottenne francese al Marsiglia scade a giugno e, anche se nei giorni scorsi aveva aperto alla possibilità di rinnovare, le sue dichiarazioni rilasciate ieri dopo la vittoria contro il Brest hanno tutt’altro che tranquillizzato i tifosi dell’OM: “Il mio futuro? Non ne ho idea. Vedremo cosa succederà.”