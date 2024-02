Dalla Spagna: Lopetegui rifiuta la Premier League. E il Milan...

Federico Russo

Il futuro della panchina del Milan resta un nodo da sciogliere. Non sembra più cosa certa l’addio di Stefano Pioli a fine stagione, vista anche la stima e la considerazione che hanno in società del tecnico classe 1965 in aggiunta al filotto di risultati positivi nell’ultimo periodo. Il bilancio del percorso sulla panchina del Milan rimane positivo; si pensi che dopo la partita di ieri ha superato Arrigo Sacchi al sesto posto della classifica all time degli allenatori con più panchine, essendo a quota 221. Il dato da sottolineare è la percentuale di vittorie dei due allenatori nelle prime 220 panchine con i rossoneri; 55% per Pioli, 51.36% per Sacchi, a conferma dell’alto rendimento che sta avendo Pioli in tutta la sua esperienza. D’altra parte però non è neanche certa la sua permanenza, l’ago della bilancia in quest’ottica potrebbe essere l’Europa League. In caso di successo finale le probabilità di una sua permanenza sulla panchina del Milan aumenterebbero vertiginosamente, ciò nonostante gran parte dei tifosi si sia schierata contro il tecnico. Viceversa in caso di insuccesso nella campagna europea potrebbe riaprirsi il “totoallenatore”. In quest’ottica sono stati accostati ai rossoneri diversi nomi per la prossima stagione: uno di questi è Julen Lopetegui, che avrebbe rifiutato alcune possibilità di allenare in Inghilterra, precisamente il Crystal Palace nell’ultimo periodo, lo riporta AS. Questa potrebbe essere la conferma del fatto che lo spagnolo starebbe aspettando una chiamata dal Milan e i suoi rifiuti sembrano portare in questa direzione



GLI SCENARI- Il Crystal Palace sta vivendo una situazione delicata di classifica, trovandosi al quindicesimo posto con 24 punti con un vantaggio di 5 lunghezze sull’Everton terzultimo. Questo in aggiunta alle condizioni di salute del tecnico Hodgson hanno spinto gli inglesi a vagliare delle alternative. Si legge che il tecnico avrebbe rifiutato anche in virtù del timing non perfetto, infatti Lopetegui vorrebbe iniziare un progetto da zero, che sia in Inghilterra o in Italia al Milan. Da questo punto di vista il Milan gli darebbe la possibilità di intraprendere un percorso dall’estate e stabilire un piano insieme per il futuro. Già da Relevo nei giorni scorsi era arrivata la conferma che lo spagnolo sarebbe un profilo gradito dalla dirigenza per le sue metodologie e per le capacità nel costruire un progetto vincente lavorando con i giovani. L’ultima esperienza sulla panchina per il vincitore dell’Europa League del 2019-2020 è stata il Wolverhampton, esperienza chiusa nell’agosto del 2023 a causa delle difficoltà del club sul mercato. In caso di suo arrivo a Milano ci potrebbe essere una continuità sul piano tattico dal momento che il modulo più utilizzato negli ultimi due anni è stato il 4-2-3-1. Il suo rifiuto ad altre panchine potrebbe essere quindi un segnale che il tecnico stia aspettando delle mosse da altri club, che gli darebbero la possibilità di costruire insieme un futuro vincente, tra questi il Milan.



FUTURO- Non resta quindi che vedere come si evolverà la stagione sportiva dei rossoneri per potere sciogliere questo nodo. In campionato ha infilato una serie di risultati positivi (l’ultima sconfitta risale al 9 dicembre contro l’Atalanta) che lo hanno portato ad una lunghezza dalla Juventus seconda. La corsa scudetto appare però una chimera visto l’eccellente rendimento dell’Inter, saldamente in testa. Quello che è certo è che Pioli farà di tutto per tenersi saldo sulla panchina del Milan continuando a inanellare risultati positivi.