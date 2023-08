Il passaggio di Junior Messias dal Milan al Genoa è ormai cosa fatta. Dopo diversi giorni di dialogo tra le due dirigenze, ieri rossoneri e rossoblù hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento in Liguria del 31enne brasiliano. L'ex Crotone arriverà al Grifone in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva attorno ai 3 milioni di euro.



Per il concretizzarsi dell'operazione manca tuttavia ancora un tassello, per la verità poco più che formale per quanto inderogabile: l'iter delle visite mediche. L'accertamento delle condizioni fisiche di Messias, alle prese con un infortunio al ginocchio che non desta particolare preoccupazione, sarebbe dovuto avvenire questa mattina. Il contestuale arrivo in rossoblù di Koni De Winter, prelevato dalla Juventus, tuttavia ha fatto slittare l'appuntamento del brasiliano al pomeriggio, lasciando la precedenza al giovane belga.



Le visite di Messias sono state dunque posticipate di qualche ora. Con esse slitta ovviamente anche l'ufficialità del passaggio del brasiliano in rossoblù che a questo punto dovrebbe arrivare tra questa sera e domani mattina.