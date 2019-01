Ore decisive per il passaggio di Kris Piatek dal Genoa al Milan.



Le due società, in contatto da giorni, si sono prese qualche ora di pausa in concomitanza con l'incrocio di campionato che vedrà le due squadre protagoniste questo pomeriggio alle 15 sul prato di Marassi. Il passaggio in rossonero del bomber polacco sembra comunque ormai cosa fatta anche se restano ancora alcuni dettagli da definire. Tra questi c'è anche la contropartita tecnica che il Milan vorrebbe inserire nell'operazione per abbassare la cifra da versare nelle casse dei liguri.



Un nodo cruciale sul quale le due dirigenze finora non hanno ancora raggiunto un'intesa. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'ultimo nome messo sul banco da Preziosi e soci sarebbe quello di Alessandro Plizzari il giovane e promettente portiere dei meneghini. Malgrado il classe 2000 fatichi a trovare spazio, chiuso da Donnarumma e Reina, il Milan non intende privarsene e preferirebbe proporre qualche altro elemento.