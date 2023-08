Dopo Junior Messias, arrivato in rossoblù dieci giorni fa, il Genoa vorrebbe regalare ad Alberto Gilardino un altro rinforzo proveniente dal Milan.



La scoppola rimediata all'esordio in campionato contro la Fiorentina, vittoriosa a Marassi con un netto 4-1, ha sollevato diversi interrogativi sulla tenuta difensiva della formazione ligure. Del resto già in Coppa Italia contro il Modena, squadra di Serie B, pur passando il turno il Grifone aveva subito altre tre reti. Una fragilità che sta spingendo i dirigenti liguri a correre ai ripari in questi ultimi giorni di mercato.



Il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato rossoblù è quello di un giocatore esperto che ben conosca le dinamiche di un torneo nel quale molti genoani si affacciano per la prima volta. E tra gli obiettivi finiti nel mirino del Grifone ci sarebbe, stando a quanto riferisce TeleNord, anche Simon Kjaer.



Con le conferme di Tomori, Kalulu e Thiaw, tutti davanti a lui nelle gerarchie tattiche di Stefano Pioli, e l'imminente arrivo dell'italo-argentino Marco Pellegrino, il 34enne danese potrebbe lasciare il Milan a titolo definitivo dopo quattro stagioni, restando però in Italia, dove per altro ha già vestito in passato anche le maglie di Palermo, Roma e Atalanta.