Proseguirà per altri cinque mesi l'esperienza al Milan di Andrea Bertolacci.



Il centrocampista laziale prelevato nell'estate 2015 dalla Roma per 20 milioni di euro, resterà in rossonero fino al termine naturale del suo contratto, fissato al prossimo 30 giugno. Il suo futuro è però già scritto. Da tempo Bertolacci ha infatti raggiunto l'accordo con il Genoa per tornare a vestire quella maglia rossoblù già indossata in due distinte esperienze in passato, vivendo le stagioni migliori della sua carriera.



A lungo Milan e Genoa hanno provato a raggiungere un accordo nelle scorse settimane per il trasferimento immediato del giocatore in Liguria. Alla fine però il diretto interessato ha preferito restare a Milanello, malgrado la considerazione di Gattuso nei suoi confronti sia alquanto bassa.