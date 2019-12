Dopo i ritorni di Mattia Perin e Valon Behrami, che in queste ore stanno sostenendo le visite mediche preliminare alla firma che sancirà i loro rientri al Genoa, il club rossoblù potrebbe presto ufficializzare un altro colpo in entrata.



Fabio Borini ha infatti raggiunto l'intesa con il Grifone e lascerà il Milan dopo tre stagioni e mezzo, con il quale sarebbe andato in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno.



Sull'esterno bolognese nei giorni scorsi si era mosso con una certa insistenza il Crystal Palace tentando di riportarlo in Premier League dove Borini ha già vestito in passato le maglie di Liverpool, Swansea, Chelsea e Sunderland. Alla fine, però, il 28enne ha preferito restare in Italia, accettando l'offerta del Genoa.